Grave accident en Seine-Maritime : au moins un blessé

Un accident de la circulation assez impressionnant a eu lieu en début d'après-midi ce mercredi 18 décembre 2017, sur la commune de Saint-Adrien près de Rouen (Seine-Maritime).

L'état des véhicules laisse imaginer la violence du choc. Ce mercredi 18 janvier 2017, en début d'après-midi, un accident de la route est survenu à Saint-Adrien (Seine-Maritime), entre Rouen et Tourville-la-Rivière. Selon les impacts à l'avant des deux véhicules, il se pourrait qu'un camping-car et une voiture se soient percutés de plein fouet.

Un grand bouchon

Selon un témoin, au moins une personne était blessée et au sol dans l'attente de l'arrivée des secours. La présence des deux véhicules et de nombreux débris éparpillés sur la chaussée ont créé de gros ralentissements sur la D6015, un axe très fréquenté pour relier l'est de l'agglomération rouennaise à l'autoroute A13.

