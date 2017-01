Avant Nantes-Caen : Malherbe offre désormais des garanties

Avant d'aller défier Nantes, mercredi 18 janvier 2017 en match en retard de la 17e journée de Ligue 1, il semble acquis que le Stade Malherbe Caen (Calvados) est en progrès. Explications.

Mercredi 18 janvier 2017, les joueurs du Stade Malherbe Caen étaient de retour à Nantes pour rattraper le match en retard de la 17e journée de Ligue 1, annulé à cause du brouillard. Et quel que soit le résultat obtenu sur la pelouse des Canaris, les Caennais peuvent désormais s'appuyer sur les prestations livrées ces dernières semaines pour voir l'avenir avec optimisme. La dernière en date à domicile, avec une victoire de prestige contre Lyon (3-2), dimanche 15 janvier, en est la meilleure illustration.

"Match référence"

"C'est vrai que cette partie contre l'OL, c'est certainement notre match référence", estime le coach Patrice Garande. Contre Alexandre Lacazette et ses partenaires, les Caennais ont non seulement su ouvrir le score dès la 8e minute de jeu, mais ont surtout su, par la suite, tenir le ballon face à une équipe qui ne manque pourtant pas d'éléments talentueux balle au pied. "C'est ce que j'observe depuis plusieurs rencontres et c'est donc très intéressant pour la suite".

La mise en place d'un système à trois défenseurs centraux aidés de deux latéraux aux accents offensifs est d'autant moins étrangère à ce constat que ce schéma de jeu semble convenir à de nombreux joueurs, à l'image de Jordan Adéoti ou de Vincent Bessat. Avec ce succès, les Bleu et Rouge en ont profité pour s'extirper d'une zone rouge dans laquelle ils ne veulent plus retourner. Et l'heure est aux confrontations directes qui pourraient se prêter à creuser des écarts avec les mal classés. Après la réception de Nancy samedi 21 janvier (20h30), les Caennais iront à Bastia, le samedi 28, avant d'enchaîner trois matchs en sept jours au début du mois de février.

