Seine-Maritime : ivre au volant, il engage une course-poursuite avec les policiers

Un homme de 35 ans a comparu lundi 16 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Rouen (Seine-Maritime) pour conduite sans permis et en état d'ivresse.

Un homme a été jugé lundi 16 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Rouen (Seine-Maritime). Ce dernier a été interpellé dans la nuit du vendredi 13 janvier 2017 à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), près de Rouen, pour de nombreuses infractions au volant.

Un véhicule à 90 km/h en agglomération

La police a dans un premier temps vu un véhicule en excès de vitesse, à 90km/h en agglomération. Mais quand les forces de l'ordre ont fait signe au chauffard de s'arrêter, le prévenu a refusé d'obtempérer et a commis une série d'infractions au code de la route. Lorsque le véhicule s'est immobilisé, les policiers ont réalisé que l'homme était en état d'ivresse et qu'il ne possédait pas de permis de conduire. Une fois au commissariat, ce dernier donne une fausse identité aux forces de l'ordre.

"Je ne me souviens plus de ce qu'il s'est passé", affirme Mustapha El Yamani. Après une soirée chez des amis et l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ce dernier se serait mis à boire. Il aurait pris sa voiture après plusieurs verres et n'aurait pas de souvenir du reste de sa soirée. L'homme est condamné à huit mois de prison dont quatre avec sursis.

