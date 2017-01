Saint-Lô : l'hôpital Mémorial obtient la meilleure note de la Haute Autorité de Santé

L'hôpital Mémorial France États-Unis de Saint-Lô (Manche), vient de se voir décerner la meilleure note par la Haute Autorité de Santé (HAS). Reportage, mardi 17 janvier 2017.

L'établissement qui accueille chaque année 14 000 patients, et reçoit 40 000 personnes aux urgences, a été évalué sur la qualité et la sécurité des soins dispensés ainsi que les prestations délivrées, l'organisation interne et la satisfaction des patients.

14000 salariés honorés

Une procédure de certification qui honore les 1 400 salariés de l'établissement de soins pour Thierry Lugbul, directeur de l'hôpital de Saint-Lô (Manche).

Pour Pierre Balouet , gynécologue obstétricien, c'est une reconnaissance du travail réalisé par l'ensemble des équipes.

Cependant, Pierre Balouet a un regret, que les médecins et chirurgiens ne soient pas notés, comme le reste du personnel hospitalier soignant.

Le centre hospitalier de Saint-Lô a la certification la plus haute, de niveau A, l'hôpital public de Coutances est également bien classé, il a reçu une certification de niveau B, comme l'hôpital Pasteur de Cherbourg.