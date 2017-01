Bonne table à Caen : la Table des Matières

Chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest à Caen (Calvados) vous fait découvrir une adresse où manger bien et pour moins de 20€. Aujourd'hui, jeudi 19 janvier 2017, la Table des Matières à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Il fallait bien y passer. La nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville abrite au rez-de-chaussée à droite un restaurant, judicieusement appelé la Table des Matières. Ce restaurant profite des larges baies vitrées du nouveau bâtiment caennais. Lorsque le soleil est au rendez-vous, le lieu bénéficie donc d'une belle lumière naturelle avec une vue sur le bassin.

Une gastronomie voyageuse

Coté gastronomique, il faut noter l'originalité des plats dont les noms comme les saveurs font voyager. Jules Verne, Jacques Kerouac, Jean-Marie Gustave Le Clézio... Le choix de donner des noms d'auteurs aux plateaux n'est pas anodin. Le premier tire ses produits de la mer et le second de la terre dans un mélange chaud-froid audacieux. Pour 14 euros le plateau, vous ressortez avec un repas complet dans l'estomac et l'envie d'y revenir pas seulement pour lire.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 15 quai François Mitterrand 14000 Caen. 02 31 99 76 25. Ouvert de 9h à 19h. Ouvert du mardi au samedi.