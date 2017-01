Basket : Mondeville veut croire à l'accident de parcours

Basket Mondeville (Calvados) reçoit Bourges (Cher) samedi 21 janvier 2017 en Ligue Féminine. Tombées à Nantes la journée précédentes, les Filles auraient pu rêver meilleur adversaire pour rebondir.

Après s'être assez lourdement inclinées à Nantes-Rezé (64-55), les filles de Mondeville (Calvados) reçoivent Bourges (Cher) à la Halle Bérégovoy samedi 21 janvier 2017. Bourges, qui vient de mettre fin à une série de quatre défaites en championnat n'aura pas envie de retomber dans ses travers face à Mondeville, qui s'était fait corriger 70-49 à l'aller. Les "Tangos", gagnantes de la dernière édition de l'Eurocoupe, présentent une armada impressionnante entrainée par Valérie Garnier, sélectionneuse de l'équipe de France et composée notamment de Marine Johannès, qui fera sont grand retour à Bérégovoy.

Rester concentrées tout le match

Face à Nantes samedi dernier, les joueuses de l'USOM avaient effectué une bonne entame, avant de sombrer complètement par la suite. Les partenaires de KB Sharp ont "pris l'eau et on n'a pas su comment s'en sortir." Il leur faudra être plus solides défensivement pour espérer gagner contre les Berruyères. En cas de victoire, Mondeville n'aurait plus que deux points de retard sur leurs adversaires, actuelles quatrièmes

Tous les voyants sont au vert pour l'USOM

