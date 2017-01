Basket, Nationale 1. Caen veut mettre à mal le leader

Le Caen Basket Calvados accueille ce vendredi 20 janvier 2017 le leader de Nationale 1, Souffelweyersheim (Bas-Rhin). Un duel qui promet beaucoup.

En 2017, le Caen Basket Calvados a le privilège de recevoir les trois équipes actuellement placées sur le podium de la Nationale 1. Et comme les écarts sont peu importants en haut de tableau, les Normands entendent bien grimper dans la hiérarchie. "Nous n'avons que deux victoires d'écart avec Souffelweyersheim (Bas-Rhin), alors forcément, si nous les battons vendredi, nous ferions une très bonne opération", indique le coach du CBC, Hervé Coudray.

Revanche à prendre

Surtout, il sait que son groupe possède désormais quelques garanties. Les Cébécistes restent sur trois succès, dont le dernier samedi 14 janvier contre Andrézieux (105-60). L'écart au score illustre bien la domination caennaise, face à un adversaire qui huit jours plus tôt avait su accrocher le leader. "Notre jeu et de plus en plus cohérent", souligne le technicien caennais qui sait aussi que l'intégration en cours de la recrue Justas Sinica apporte déjà de l'expérience au schéma de jeu caennais.

"Et puis nous avons une revanche à prendre", rappelle l'intérieur Moustapha Diarra qui évoluait sous les couleurs alsaciennes la saison dernière. À l'aller, lors de la deuxième journée, Caen s'était incliné (74-58). La rencontre de vendredi revêt donc plusieurs enjeux.

Agenda. CBC-Souffelweyersheim, vendredi 20 janvier à 20h. Palais des Sports de Caen.

