Hockey sur glace : les Drakkars doivent rebondir à domicile

Hockey sur glace Caen (Calvados) accueille La Roche-sur-Yon (Vendée) en cette 20e journée de D1, samedi 21 janvier 2017. Battus 5-0 chez le leader briançonnais lors de la dernière journée, les Drakkars doivent rebondir.

Les Drakkars de Caen (Calvados) reçoivent La Roche-sur-Yon (Vendée), samedi 21 janvier 2017 à 20h30 à la patinoire de Caen la Mer. Après avoir subi la loi de Briançon la journée précédente (5-0), les joueurs de Luc Chauvel voudront plutôt s'appuyer sur la victoire à domicile contre Tours. "Pour battre ce genre d'équipes de haut de tableau, on fait tout pour tenir le 0-0 le plus longtemps possible mais Briançon a marqué dès la 37e seconde de jeu, et à partir de là, c'était fichu."

Faire douter les grosses cylindrées

À l'aller, Caen s'était incliné de justesse en prolongations au terme d'une prestation plutôt satisfaisante. "On sait que chaque erreur sera payée cash contre ce type d'équipe, à nous d'être solides et de ne pas les laisser prendre confiance, après quoi on pourra chercher un résultat." Un bon résultat serait en effet le bienvenu car à l'heure actuelle les Drakkars pointent au 11e rang du championnat de Division 1.

