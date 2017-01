Une fillette américaine de 4 ans a déjà lu 1000 livres!

Daliyah Marie Arana a grandi dans une famille férue de littérature et on peut dire que le gène de la passion s'est transmis! Ses parents lui lisaient énormément de livres et à 2 ans et 11 mois, elle a réussi à en lire un toute seule.

Elle a continué dans sa progression et est même capable de lire aujourd'hui, à 4 ans, des ouvrages de niveau collège que lui rapportent ses grands-frères et soeurs.

Son histoire s'est propagée et elle a été conviée par Carla Hayden, directrice de la Bibliothèque du Congrès américain, à venir faire une visite de l'établissement. Elle a été nommée "bibliothécaire d'un jour", à sa plus grande joie.

It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO