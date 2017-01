CALVADOS: soirée contes avec la médiathèque d'Anctoville vendredi

Vendredi 20 janvier 2017, la médiathèque d'Anctoville vous propose une soirée contes pour petits et grands dès 18h30.

La gourmandise sera le thème de cette soirée contes. Vendredi 20 janvier 2017, la médiathèque d'Anctoville a convié l'association "Conte raconte" pour raconter des histoires et de la musique. Pour les petits, le rendez-vous est donén de 18h30 à 19h et pour les ados et adultes, c'est de 19h30 à 20h20 (les plus jeunes pourront néanmoins rester).

Entre les 2 sessions, une pause apéritive sera proposée par les bénévoles pour boire et verre et grignoter.

Rendez-vous vendredi 20 janvier 2017 de 18h30 à 20h20 à la salle des fêtes d'Anctoville. Entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur mediatheque-anctoville.blogspot.fr

Ecoutez Manon, bénévole, nous présenter cette soirée: