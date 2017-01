Le sport fait son cinéma à Mont-Saint-Aignan

Pendant trois jours, étudiants sportifs et amateurs de cinéma vont pouvoir se rencontrer à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) autour du festival Ciné-Sports, organisé par un groupe d'enseignants et d'élèves, en collaboration avec le cinéma Ariel.

L'initiative du festival Ciné-Sports, qui s'ouvre ce mercredi 18 janvier 2017, est née il y a un an de deux enseignants-chercheurs en Staps de l'université de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

Pour rendre leurs cours plus concrets et ludiques, Magali Sizorn et Charly Machemehl projettent des films de fiction ou des documentaires. Une initiative populaire auprès des élèves et qu'ils décident d'exporter hors des salles de classe. "L'idée du festival est d'aller plus loin que l'enseignement des cours", présente Régis Massol, l'un des étudiants organisateurs.

Rencontre entre étudiants et cinéphiles

S'il sait séduire les habitués du cinéma Ariel, le festival parle aussi aux jeunes sportifs, attirés notamment par les animations qui précèdent chaque séance. Au programme notamment cette année, une démonstration de Parkour ou un spectacle d'improvisation.

"Pour la première édition, nous avions en moyenne 67 personnes par séance, précise Régis Massol. Cette année, nous espérons faire au moins mieux."

Au programme

Mercredi 18 janvier 2017: projection d'un court-métrage amateur à 20h, suivie de la projection de Red Army.

Lundi 23 Janvier 2017: démonstration de Parkour à 20h, suivie de la projection de Free to run.

Mercredi 25 janvier 2017: spectacle humoristique proposé par l'association Steac Frit (groupe de théâtre et d'improvisation) à 20h, suivi de la projection de projection de Coup de tête.

Pratique. 6.10€ en tarif plein, 3.40€ en tarif réduit.

