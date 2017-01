CLIP: Jahneration et Naâman réunis dans "Control your tempa"

Control your tempa est le nouvel extrait de l'album de Jahneration, à découvrir en vidéo. Un titre enregistré avec Naâman.

Le duo Jahneration a sorti son album en novembre 2016. Voici un nouveau clip pour découvrir un peu plus cet album, toujours disponible. Control your tempa est un titre enregistré avec Naâman, dans une vidéo qui est tournée en partie sur les lieux parisiens de la grosse réunion reggae de 2016, la folle aventure "We all".