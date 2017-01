L'hommage soul de Stevie Wonder à Michelle Obama

Le 17 janvier 2017 à 10:08 Par : Laure

Stevie Wonder et Michelle Obama étaient les invités de Jimmy Fallon dans son émission The Tonight show. Le chanteur a modifié les paroles de sa chanson en l'honneur de Michelle Obama.

En cette mi-janvier 2017, Michelle Obama était invitée pour la dernière fois sur un plateau TV en tant que Première Dame des Etats-Unis. Mais ce sera une émission dont elle se souviendra car la légende Stevie Wonder lui a dédié un medley. Il a en effet chanté "Isn't she lovely" et "My Cherie amour", qu'il a modifiée pour elle. La chanson est ainsi devenue "My Michelle Amour". «Mon amour de Michelle, adorable comme un jour d'été. Mon amour de Michelle, aussi douce que les fleurs qui s'épanouissent en mai. Mon amour de Michelle, vous êtes la seule que nous adorons parce que nos coeurs battent pour vous. Vous serez toujours la Première Dame de nos vies».

