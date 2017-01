Le handballeur normand Timothey N'Guessan rentre dans le championnat du monde

Ménagé lors des premiers matches en raison d'une blessure, Timothey N'Guessan a enfin fait ses débuts dans le championnat du monde de handball. Ce dimanche 15 janvier 2017, le Normand a participé au succès des Bleus face au Japon.

Deux longs matches à ronger son frein, puis la délivrance. Ce dimanche 15 janvier 2017, Timothey N'Guessan a fait ses grands débuts dans le championnat du monde de handball lors de la victoire de la France face à la Norvège (31-28). Le Normand a fait son retour au bon moment, pour participer au premier vrai test des Bleus dans ce mondial, après deux victoires faciles face au Brésil et au Japon.

Une première convaincante

Écarté depuis le début de la compétition à cause d'une blessure au talon, le natif de Massy, à côté de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), a semblé en pleine possession de ses moyens. L'arrière gauche a même débuté le match sur le terrain et marqué deux buts en première mi-temps. L'important pour lui sera à présent de retrouver du rythme et de passer le maximum de temps sur le terrain, afin d'être prêt pour les matches à enjeu qui se profilent à l'horizon.

