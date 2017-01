La photographie par smartphone s'expose à l'Hôtel de Ville de Caen en février

L'association Surface Sans Cible basée à Caen (Calvados) organise une grande exposition de photos de smartphones, du 1er au 28 février 2017, dans la salle du Scriptorium de l'hôtel de Ville.

L'association de photographies actuelles, Surface Sans Cible, basée à Caen (Calvados), organise du 1er au 28 février, une grande exposition, intitulée Clic Hipsta Clac, sur un phénomène mondial qu'est la photographie à l'aide de son smartphone. Plus de 1 000 photographies seront exposées au Scriptorium de l'hôtel de Ville de Caen.

Passer d'un outil de consommation à un outil de création

Le grand public est invité à participer à cette exposition, en envoyant cinq photos réalisées avec un smartphone et une application de photographie créative (Instagram, Hispamatic, polaroïd). "Les photos doivent former une suite, une histoire et doivent être envoyées sous un format carré", précise Linaup Carter, directeur artistique de l'association. "Nous attendons les regards des gens avec leurs smartphones. C'est un outil merveilleux et nous espérons sortir de cet outil de consommation pour en faire peut-être le nouveau stylo pour écrire de belles histoires".

Pratique. Les cinq photographies sont à envoyer avant le 25 janvier 2017 à l'adresse suivante : expo2017@surfacesanscible.fr

Les participants doivent préciser leur nom, prénom, ville d'origine accompagnés de la mention : "J'autorise Surface Sans cible à présenter mes images dans le cadre de l'exposition Clic Hipsta Clac."