[OFFICIEL] Handball (Proligue) : Mikica MAKSIC devient l'entraîneur de la JS Cherbourg

Arrivé depuis plusieurs semaines à Cherbourg, le Serbe Mikica Maksic a été officiellement nommé entraîneur de la JSC Handball, ce lundi 16 janvier 2017.

En milieu de journée, le secret de polichinelle a été levé. Pressenti depuis plusieurs semaines puis aperçu aux commandes de l'équipe fanion de la JS Cherbourg, le serbe Mikica Maksic a été nommé entraîneur du club manchois, jusqu'à la fin de saison: "Il est en phase de validation d'un diplôme international et a accepté de relever le défi pour 7 mois" a déclaré Vincent Férey, le président manchois. "Il dit les choses, il a un discours clair, il a de l'envie et aime fédérer, donner de la vie. Pour le moment les joueurs sont réceptifs" a poursuivi un boss cherbourgeois qui a également tracé les contours de l'avenir concernant son nouveau coach: "Pour le moment l'objectif a très court terme c'est de battre Valence à la maison et d'aller à Besançon. Et de redonner du plaisir à nos spectateurs". Rien de plus, rien de moins. Le maintien et du travail pour l'avenir, voilà les deux missions essentielles de Maksic, mais aussi du groupe mauve.

"Il a accepté de relever le défi pour 7 mois" (V. Férey, pdt JSC)

De son côté, le coach a déjà bien entamé le travail. Aux manettes dans l'ombre depuis plusieurs semaines, "Max" comme il est surnommé, veut d'abord que le groupe retrouve "son esprit de famille, la confiance et surtout la combativité. Il y a une dette envers les supporters" a signifié le nouveau colosse du banc normand. "Ma philosophie, c'est une bonne défense et un jeu rapide. Pour le moment je n'ai regardé que 4 matches, j'ai vu des choses qu'il faut changer dans les comportements, notamment donner un rôle à chaque joueur. Je suis un coach dur mais juste".

"Je suis un coach dur mais juste" (M. Maksic, entr. JSC)

La note est donnée, le plan semble tracé. Les premiers contours seront à observer dès le coup d'envoi de la Vik Hand Cup, ce jeudi soir 19h15, à Chantereyne, face à Cesson-Rennes (Straligue).

