Nouveaux trains normands : l'aménagement intérieur se précise

Hervé Morin, président de la Région Normandie et Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports, ont présenté lundi 16 janvier 2017 au Conseil régional de Normandie à Caen (Calvados) les résultats de l'enquête publique concernant les nouveaux trains normands.

Lundi 16 janvier 2017, dans l'une des salles du Conseil régional à Caen (Calvados), Hervé Morin, président de la région Normandie et Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports, ont présenté les résultats de l'enquête publique à destination des Normands, concernant les nouveaux trains. Cette enquête a dégagé plusieurs tendances.

Des trains modernes et confortables

L'ensemble intérieur bleu et bois "style TGV" précise Hervé Morin, a recueilli 50 % des suffrages. Concernant les aménagements, le confort et la technologie sont arrivés en tête juste devant la propreté. Le panel interrogé a par ailleurs souhaité voir l'installation de ports USB et de poubelles dans les compartiments.

Autre point de bataille: des trains équipés de wifi. 84 % des réponses allaient en ce sens. Une demande dont Hervé Morin s'est fait le fer de lance en insistant sur le fait "qu'il y a une grosse pression à mettre à la SNCF à ce sujet". Affaire à suivre.

En tout, ce sont 40 nouveaux trains "OMNEO premium" qui ont été commandés au constructeur Bombardier en novembre 2016. Des trains qui seront mis en service au 1er janvier 2020.

Parmi les différentes demandes, il est à noter que 52 % des usagers interrogés ont souhaité voir l'apparition de zones dédiées aux familles et 37 % en espace bureau.

C'est entre autres dans cet état d'esprit qu'Hervé Morin et Valérie Pécresse (Présidente de la Région Ile-de-France) se sont rencontrés le 12 janvier 2017. C'est ce qu'explique Jean-Baptiste Gastinne

Si les deux élus n'ont pas clairement dit si les résultats de cette enquête arrêtaient leur décision quant à la version définitive des nouveaux trains, il ne fait aucun doute que cette dernière influencera la décision finale attendue "dans les deux mois" selon Hervé Morin. La construction des trains démarrera à l'automne.

