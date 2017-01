Manche: Christiane Vulvert est toujours candidate aux législatives [interview]

Le congrès national des Républicains a officialisé, samedi 14 janvier, les investitures pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017. Dans la Manche, Jean Manuel Cousin a été investi sur la circonscription de Coutances. Circonscription sur laquelle, l'UDI a investi Christiane Vulvert. La conseillère régionale était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, lundi 16 janvier 2017.

Depuis plusieurs semaines, la conseillère régionale Christiane Vulvert, investie depuis longtemps par l'UDI, battait la campagne pour expliquer qu'elle serait LA candidate de la droite et du centre pour les élections législatives de 2017.

Deux candidats pour une place

Depuis plusieurs semaines, son collègue de la majorité régionale, Jean Manuel Cousin, laissait entendre en coulisse qu'il serait investi par les républicains et qu'il serait donc LE candidat de la droite pour cette échéance électorale. Le 14 décembre 2016, le congrès national des Républicains a en partie donné raison au second. En partie seulement selon Christiane Vulvert :

C'est la primaire de la droite et du centre et l'avènement de François Fillon qui ont en fait tout changé. La famille Cousin soutient l'ancien premier ministre depuis très longtemps et selon Christiane Vulvert, cela a forcément joué dans les récents événements.

Quant à savoir, ce qu'il adviendra en cas d'entente entre les républicains et l'UDI sur cette circonscription...

L'investiture UMP pour la 3e circonscription de la Manche est attribuée tout naturellement à @cousin_jmc pic.twitter.com/ewcNRoEEQ9 — Jean-Yves Mulot (@jeanyvesmulot) 14 janvier 2017

