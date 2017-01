Cinéma d'Hérouville Saint-Clair : une hausse de 15% des fréquentations en 2016 due à une restructuration

Fort d'une hausse des entrées de 15% en 2016, Yannick Reix, le directeur du Café des images, cinéma d'art et d'essai d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), entame l'année 2017 avec de beaux projets pour cette structure en difficulté il y a encore deux ans.

Avec plus 20 000 entrées en 2016, le Café des images, le cinéma d'art et d'essai d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) est devenu un lieu d'art, de partage et de convivialité incontesté. Près de 130 000 personnes sont venues assister à des projections l'an passé. "Nous espérons atteindre les 145 000 en 2017", projette le directeur, installé depuis deux ans et demi, Yannick Reix.

La fin des travaux et l'ouverture du restaurant du cinéma en 2016 ont impulsé une dynamique que le directeur entend bien garder et intensifier. "Le cinéma, en plus des projections est devenu un tiers-lieu : le club d'échec vient, on fait des ateliers tricots. Nous avons enfin un endroit qui conjugue la programmation et la manière d'accueillir le public".

Plus de rencontres et de rétrospectives

Alors pour 2017, Yannick Reix a décidé d'intensifier les rencontres entre les réalisateurs et le public ainsi que les rétrospectives. "Ça nous permet de mettre en avant un réalisateur et d'inciter le public à se rendre au cinéma", précise le directeur. Le Café des images propose également une revue numérique sur son site internet. "L'idée est d'aller plus loin sur les films projetés en proposant des critiques, des vidéos, d'autres films. Pour moi le numérique et le fait d'aller au cinéma ne sont pas incompatibles".