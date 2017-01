Football, Ligue 1 (20e journée) : Caen s'offre un exploit face à Lyon pour débuter 2017 (3-2)

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) s'est imposé dimanche 15 janvier 2017 devant l'Olympique lyonnais (3-2). Retrouvez tous les temps forts de ce match haut en couleurs.

D'entrée de jeu les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) ont su prendre le contrôle des opérations. Après avoir mené au score puis subi une égalisation juste avant la mi-temps, ils ont su aller chercher une victoire (3-2) qui fera date dans cette saison 2016-2017.

Fiche technique

Mi-temps: 2-2, Arbitre: M. Schneider, Spectateurs: 18934

Avertissements : Caen : Guilbert (1), Santini (41), Bazile (84) ; Lyon: Diakhaby (38), Fekir (47), Rybus (87)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Yahia, DaSilva, Adeoti, Bessat, Delaplace, Féret (cap), Karamoh (Bazile 73), Rodelin, Santini, entr: Patrice Garande

LYON : Lopes, Rafael, Yang-M'Biwa, Diakhaby (Tousart 39), Morel (Rybus 73), Tolisso, Gonalons (cap), Valbuena (Darder 73), Fékir, Cornet, Lacazette, entr: Bruno Génésio

Buts : Caen : Cornet (csc 8), Santini (28 sp, 60), Lyon : Lacazette (34 sp, 44)

Le film du match

8e : But contre son camp de Maxwell Cornet sur un centre venu de la droite de Frédéric Guilbert

Caen : 1 - Lyon : 0

27e: Jonathan Delaplace entre dans la surface de réparation sur un contrôle de la poitrine et est mis à terre par Maxime Gonalons. L'arbitre désigne le point de penalty que se charge de transformer Ivan Santini.

Caen : 2 - Lyon : 0

34e: dans un duel, Jordan Adéoti touche le ballon de la main dans sa surface de réparation. L'arbitre accorde cette fois un penalty aux Lyonnais. Le spécialiste maison, Alexandre Lacazette réduit la marque pour l'OL.

Caen : 2- Lyon: 1

44e: sur un très beau mouvement lyonnais, Maxwell Cornet adresse un bon centre au deuxième poteau pour Alexandre Lacazette qui esseulé n'a pu qu'à ajuster son coup de tête pour l'égalisation.

Caen : 2- Lyon: 2

61e: Julien Féret ouvre pour Yann Karamoh qui sert Ivan Santini dont la tête piquée bat Lopes.

Caen : 3- Lyon: 2

81e: Maxwell Cornet hérite d'un excellent ballon dans la surface de réparation, mais au lieu de tirer il préfère tenter la passe en retrait qui ne trouve aucun de ses coéquipiers.

Le fait du match : 84e, la parade de Vercoutre

Alors que Lyon presse pour égaliser, Nabil Fekir s'amuse de la défense caennaise. Le ballon arrive dans les pieds de Lucas Tousart qui expédie une demi volée superbe que Vercoutre claque et avec l'aide de sa transversale, enlève de sa trajectoire victorieuse.

L'homme du match : Ivan Santini (CAEN)

Avec deux buts à son actif et une activité impressionnante sur le front de l'attaque caennaise, le buteur caennais a été essentiel à la victoire normande. A noter également les prestations de haut niveau de DaSilva ou encore Bessat sur le plan défensif.

REACTIONS :

Alexandre LACAZETTE (LYON) : "On s'attendait à ce que Caen mette la pression d'entrée de jeu. On a certainement manqué d'agressivité, à cause peut-être, de notre large victoire de la semaine dernière"

