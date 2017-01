Calvados : "Je vais rejoindre les djihadistes et revenir te tuer"

Jeudi 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un homme pour outrages et menaces de mort en récidive ainsi que violences envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Les faits se sont produits à Caen le vendredi 5 décembre 2014.

Le vendredi 5 décembre 2014, Davy Sausset, alors âgé de 20 ans, se rend coupable d'outrages, de menaces de mort et de violences envers quatre surveillants du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Caen (Calvados). C'est en son absence qu'il a été jugé pour ces délits jeudi 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Insultes et menaces gravissimes

Ce midi-là, Davy Sausset frappe sans raison un codétenu au réfectoire du centre de semi-liberté de Caen. Quatre surveillants sont alors alertés. À leur arrivée, l'individu, en train de fumer, un joint les insulte et profère à leur encontre des menaces d'une extrême violence. Transféré en camion au quartier disciplinaire de la prison adjacente, il réitère ses menaces en hurlant à maintes reprises: "Allahou akbar!"

Il s'en prend particulièrement à la femme surveillante: "Je vais aller rejoindre les djihadistes et revenir te tuer, je le jure sur le Coran!" Suite à quoi il feint un malaise.

Apologie du terrorisme

Les quatre victimes s'étant portées partie civile, leur avocate insiste sur l'extrême violence des propos du prévenu. Elle explique que la femme a été particulièrement impactée par l'incident, ayant déjà été agressée et menacée dans le courant de l'année. En ce qui la concerne, 1500€ de dommages et intérêts sont sollicités. En ce qui concerne ses trois collègues, 800€chacun. "Ces réflexions sur le djihad, sur la Syrie nous mettent le doute quant à un passage à l'acte possible".

Huit mois ferme

Ces dires sont corroborés par le procureur qui qualifie ces propos de "durs et d'effrayants" et d'apologie publique du terrorisme. Un an de prison ferme est requis. Davy Sausset écope au final de huit mois de prison ferme, de 100 euros d'amende, de 600€ de dommages et intérêts à chacune des quatre victimes et de 800€ de frais de justice.

