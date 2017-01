Basket : l'USO Mondeville sèchement battue par Nantes

Basket L'USO Mondeville (Calvados) s'est sèchement inclinée à Nantes (Loire-Atlantique) en Ligue Féminine samedi 14 janvier 2017. Étouffées en milieu de partie, les filles n'ont pas su revenir.

Pas de troisième victoire face à Nantes (Loire-Atlantique) cette saison pour Mondeville (Calvados). Après les succès en championnat à l'aller et en coupe mercredi dernier, l'USOM s'est donc inclinée sur le score de 64-55 en terre nantaise samedi 14 janvier 2017. Après une entame de match satisfaisante, Mondeville mène 17-23 dans le premier quart-temps, mais les deux suivants seront catastrophiques, perdus 19-9 puis 14-6. "On a pris l'eau et on n'a pas su comment s'en sortir", a déclaré à l'issue du match la capitaine KB Sharp.

De l'envie en fin de match, mais trop tard

Alors menées 50-38, les Normandes vont tenter de remonter la pente, mais il est trop tard, la défaite était inévitable. Au classement Mondeville reste 6e grâce à la défaite de Nice au Hainaut (75-77) mais perd l'occasion de distancer son adversaire du jour qui revient à une longueur.

Mondeville recevra Bourges, 4e, samedi 21 janvier 2017, pour la 15e journée de LFB.

