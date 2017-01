Dakar 2017 : Pierre-Alexandre Renet s'offre une superbe 7e place finale à Buenos Aires (Argentine) 

Le Normand Pierre-Alexandre Renet (Husqvarna) a terminé sur une 13e place lors de l'ultime étape du Dakar 2017, ce samedi 14 janvier 2017, officialisant ainsi une 7e place finale au dessus de ses objectifs de départ.

Il fallait rallier Buenos Aires, c'est chose faite pour Pierre-Alexandre Renet. Au terme de deux semaines de course et de douze étapes toutes plus difficiles les unes que les autres, le pilote normand a dompté la plus grande course de Rallye-Raid au monde, au guidon d'une Husqvarna qui ne lui a joué aucun mauvais tour.

"Mieux que ce que j'avais souhaité"

Grace d'abord, à un pilotage précis et prudent, surtout dans les 64 derniers kilomètres de spéciale à parcourir ce samedi 14 janvier 2017, comme il l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux avant le départ : " Je vais garder ma ligne de conduite : rester prudent sur les pistes rapides de demain, mais essayer de me faire plaisir sur cette dernière journée !".

7e du classement final, à 57'35'' de Sam Sunderland (GB), vainqueur 2017

C'est chose faite, le pilote cherbourgeois a assuré une belle 13e place pour officialiser sa 7e place au classement général final : "ça c'est mieux passé que ce que j'avais souhaité" a-t-il déclaré au micro de France Télévisions. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement.

