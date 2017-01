Vos pronostics hippiques gratuits pour le tiercé quarté quinté de ce Samedi 14 janvier

Aujourd'hui le tiercé, quarté, quinté + se court sur l'hippodrome de Vincennes. 14 partants s'élanceront à 15h15 sur les 2 850 mètres de la 4ème course, découvrez la sélection d'Apollinaire.

Dans la 4ème course à Vincennes, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 9, Traders

Le 6, Carat Williams

Le 2, In Vain Sund

Le 13, Cobra Bleu

Le 4, Clif du Pommereux

Le 11, Treasure Kronos

Le 5, Tony Gio

Et le 8, Caïd Griff



Départ à 15h15.

HIER Apolinaire a trouvé le Tiercé dans le Désordre