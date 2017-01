Les métiers de la défense et de la sécurité toujours plébiscités par les jeunes du centre Manche

Les stands de la police, de la gendarmerie ou de l'armée sont toujours très fréquentés, pour le forum Carrières et Formations à Saint-Lô (Manche).

Plus de 2 000 jeunes lycéens de 1ère et de Terminale du centre Manche se sont retrouvés vendredi 13 janvier 2017 au parc des expos de Saint-Lô (Manche) pour le traditionnel forum Carrières et Formations, qui permet d'aider ces futurs bacheliers dans l'élaboration de leur projet d'avenir.

350 professionnels étaient rassemblés et les carrières liées à la sécurité et à la défense : police, gendarmerie et armée sont une nouvelle fois plébiscitées par ces jeunes rencontrés sur place.

Parmi les autres secteurs préférés des jeunes Manchois, les métiers liés à la communication, le paramédical et les métiers liés à l'agriculture et à la nature.