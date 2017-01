Calvados : un sexagénaire accusé d'exhibition sexuelle dans les douches d'un camping

Un sexagénaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 11 janvier 2017 pour exhibition sexuelle commise dans les sanitaires du camping de Merville-Franceville au nord de Caen, dimanche 14 août 2016 à 9h30.

Suite à la plainte d'une femme pour exhibition sexuelle dans la matinée du dimanche 14 août 2016, dans les douches du camping de Merville-Franceville, au nord de Caen (Calvados), un homme âgé de 60 ans a été jugé mercredi 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Accusé d'avoir volontairement dévoilé ses parties intimes

Ce matin-là, une femme se lave les dents à l'un des lavabos des sanitaires du camping. Arrive un homme qui se dirige vers les douches et baisse son short avant de pénétrer dans une cabine. "J'ai pu par le biais du miroir voir ses fesses" raconte la dame. Peu après, lorsqu'il sort de la cabine une serviette autour de la taille, celle-ci tombe au sol sans que l'individu tente de la rattraper. Pendant quelques minutes, il remue les hanches et prend tout son temps pour se couvrir le sexe.

Version différente

À la barre, le prévenu a une autre version : "J'ai posé mon sac sur un banc en arrivant et regardé à l'intérieur de la cabine afin d'en vérifier la propreté. C'est vrai que j'ai commencé à ôter mon short tout en pénétrant dans la douche, mais la dame avait le dos tourné. En sortant ma serviette est tombée d'un coup et je l'ai remise aussitôt. Si elle a pris ça pour de l'exhibition, ce n'était pas mon intention."

Infraction non constituée pour la défense

L'avocate de la défense rappelle que le délit d'exhibition sexuelle suppose un acte de nature sexuelle accessible au regard du public et imposé. "Hormis cette dame, les sanitaires étaient vides, de plus, elle avait le dos tourné et ne l'a vu que par le biais du miroir, ce dont lui ne s'est pas forcément rendu compte. Il aurait bien sûr dû fermer la porte avant de se déshabiller. Quant à la serviette, qui s'est malencontreusement détachée de sa taille il affirme l'avoir remise aussitôt. Il n'y avait ni volonté ni conscience d'imposer ces actes, l'infraction n'est donc pas constituée."

Ce qui n'est pas de l'avis du procureur qui requiert 3 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. L'affaire est mise en délibéré au mercredi 18 janvier 2017.

A LIRE AUSSI.

Calvados : un professeur de karaté jugé pour agression sexuelle sur mineure

Hollande et les droits TV: le nouveau match du foot français