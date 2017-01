Quevilly Rouen Métropole connaît la date et l'heure de son 16e de finale de Coupe de France

Après s'être débarrassé de Drancy en 32e de finale, Quevilly Rouen Métropole a hérité de Marseille-Consolat pour les 16e. Ce vendredi 13 janvier 2017, le club a appris la date et l'heure de son match.

Les annonceurs et les diffuseurs font la loi de la programmation des matches. C'est aussi vrai en Coupe de France que dans les autres compétitions. Ce vendredi 13 janvier 2017, l'encadrement et les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont appris que le 16e de finale face à Marseille-Consolat, à domicile, se jouerait le mardi 31 janvier 2017 à 18h.

Le match en semaine, ennemi numéro un du supporter

L'heure n'est pas la plus engageante pour faire venir le public en nombre, surtout en semaine alors que les gens travaillent. Mais la coupe reste la coupe, et sa magie suffit souvent à faire venir les spectateurs en nombre. D'autant plus que, face à une équipe moins bien classée dans la même division, QRM a de bonnes chances de pouvoir se qualifier. Sur le papier tout du moins.

En attendant, place au championnat avec la réception de Châteauroux dès ce samedi 14 janvier 2017. Avant de replonger dans la coupe, les joueurs de Manu Da Costa auront l'occasion de renforcer leur position sur le podium du National.

