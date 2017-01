Normandie : le cambrioleur oublie son téléphone portable sur le lieu de son vol

À Ouistreham, au nord de Caen (Calvados), un homme sans domicile fixe avait pris l'habitude de pénétrer et de se servir chez des particuliers. Pour certains de ces faits, survenus le jeudi 28 juillet 2016 ainsi que du dimanche 31 juillet au mercredi 3 août 2016, l'homme a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen le mercredi 11 janvier 2017.

C'est en son absence qu'un homme âgé de 36 ans a été jugé le mercredi 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des vols commis à Ouistreham, au nord de Caen en juillet et août 2016.

Il vide le frigo et se sert en alcool

Si le prévenu n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience, la victime pour sa part est bien là et "fatiguée" de ces "visites". " J'habite là-bas depuis dix ans et ma voisine a été cambriolée plusieurs fois. Quant à moi, ça commence à faire beaucoup aussi. La première fois, je trouve un carreau cassé, rien de volé mais le frigo vidé. Je ne dis rien, je répare. Mais les deux fois suivantes j'ai porté plainte. En juillet, c'est un volet qui a été fracturé, il manquait de l'alcool, peu de chose. Mais la dernière fois, la maison était détériorée, la peinture abîmée et mon matériel de pêche avaient disparu."

Retrouvé grâce à son portable

Cette fois-ci, le portable du voleur est retrouvé sur les lieux et c'est un homme bien connu de la justice que les gendarmes vont appréhender. Son casier judiciaire comporte pas moins de treize mentions et principalement de vols. Il a même déjà été jugé en comparution immédiate et placé sous mandat de dépôt. Durant l'enquête il ne reconnaîtra que "l'emprunt" du matériel de pêche et quelques canettes de bière...

Difficilement vivable

La victime ne réclame que 850 euros de dommages et intérêts pour les dégradations et 1 euro symbolique de préjudice moral. Ce qu'elle souhaite surtout c'est ne plus le voir. "Ma femme a peur de rester seule, il lui arrive de passer plusieurs fois devant la maison chaque jour." Le procureur admet que cette situation est difficilement vivable. L'individu écope donc de 850 euros de dommages et intérêt et de 1 euro de préjudice moral.

