En terre normande, le premier exploit du Mondial de hand est pour le Chili

Des larmes, des accolades et des scènes de joie dignes d'une finale olympique. Aucun doute, c'est un authentique exploit que vient de signer la sélection chilienne de handball, en ouverture des matches du groupe C au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Ce vendredi 13 janvier 2017, en plus d'une victoire devant une nation européenne confirmée comme la Biélorussie, la "Roja" s'est trouvé un public.

Le Kindarena n'était pas plein pour ce match d'ouverture, loin de là. Une cinquantaine de Biélorusses, une poignée de Chiliens et énormément de jeunes élèves de la région ont pourtant donné de la voix pour les deux équipes. Très vite, la salle s'est majoritairement rangée derrière le Chili, un Petit Poucet de ce Mondial. L'histoire retiendra d'ailleurs que le Chilien Emil Feuchtmann a été le premier buteur "rouennais" de la compétition. Un signe.

What a victory for @balonmanochile, they can be happy of their first victory ????#BLRCHI#Handball2017 #PhenomenalHandball pic.twitter.com/pZjZei9ohd