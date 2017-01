The Chainsmokers en duo avec une voix suspecte sur le hit Paris

Après la sortie de leur EP Collage, le duo américain the Chainsmokers revient cet hiver avec le morceau Paris en featuring avec une personne mystérieuse.

Nommé dans la catégorie Révélation de l'année aux prochains Grammy Awards, the Chainsmokers vit un succès fulgurant depuis plusieurs mois avec leurs hits Don't Let Me Down ou encore Closer plus récemment. Avec Paris, le morceau reprend globalement les mêmes codes que ses grands frères.

Paris évoque "une nostalgie sentimentale pour une réalité substantielle. C'est une irrévocable condition de fantasme qui évoque la nostalgie". Pour faire simple c'est un état mélancolique qui invite à rêver éveillé.

Mais qui a posé sa voix sur ce titre ? Serait-ce Louane si on se réfère à ce tweet posté il y a quelques semaines ?

in this session with @louane and gotta say this girl is a super human! literally chills... — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 28 septembre 2016

Les rumeurs favorisent plutôt Selena Gomez mais rien n'est sûr, d'autant qu'ils ne mentionnent nul part le nom d'une quelconque chanteuse sur ce nouveau morceau, donc pour l'instant, le mystère reste entier.