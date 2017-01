22 ans de prison pour avoir volé une télécommande

Après avoir été reconnu coupable du vol d'une télécommande, cet américain a écopé de 22 années de prison. Une peine qui s'explique par ses antécédents, ses vols à répétition et ses nombreuses condamnations avec sursis, précise la justice.

En Août 2015, Eric Bramwell s’est introduit dans les parties communes d’un immeuble, dans la ville de Wheaton. Il y avait subtilisé une malheureuse télécommande, mais malheureusement pour lui, il a perdu sur place un gant qui a permis aux policiers de les conduire jusqu'à lui. Interrogé, il a reconnu le vol, et a été jugé pour ça.



D'après la loi, le prévenu encourait jusqu'à 30 ans de prison à cause de ses antécédents.



"Peu importe ce qui a été volé, monsieur Bramwell n’a cessé de faire des pieds-de-nez à la loi. Il prenait ce dont il avait envie, encore et encore, et pensait pouvoir le faire en toute impunité. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche, comme monsieur Bramwell le découvre à présent."



En novembre dernier, le détenu avait été condamné à six mois de prison pour outrage après avoir utilisé un langage ordurier pendant son procès. Il devra purger au moins la moitié de sa peine, soit 11 années derrière les bareaux avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle... Chère la télécommande !



