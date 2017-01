Le meilleur traitement pour lutter contre le rhume et la grippe : faire l'amour !

On est en plein dedans, cette période intense de grippe et de différentes maladies hivernales insupportables. Ne vous bourrez pas de médicaments, testez l'amour... C'est une étude qui le dit !

Le nez qui coule, les courbatures, la fatigue, la fièvre, les yeux qui coulent... Pas très glamour, mais si vous voulez vous en débarrasser, ou du moins ne pas attraper de maladies, faites l'amour !



LIRE AUSSI : Kissenger, pour envoyer de vrais bisous depuis son smartphone



Si la solution médicamenteuse ne suffit pas, prescrivez vous un moment de tendresse avec votre conjoint(e). Selon des recherches effectuées par la Wilkes University of Pennsylvania, le meilleur traitement pour lutter contre la grippe est... de faire l’amour ! Etude très sérieuse réalisée par des scientifiques.



Pour arriver à le prouver, les scientifiques ont trouvé que les personnes qui ont dit avoir de nombreux rapports détiennent un taux plus élevé d’immunoglobuline A. C'est cet anticorps qui nous défend et nous aide à lutter contre les microbes du rhume ou de la grippe, et qui contribue aussi à une meilleur circulation sanguine.



... Vous savez ce qu'il vous reste à faire !



LIRE AUSSI : Selon la science, votre chat est prêt à vous tuer !