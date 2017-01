Météo, vents, neige : les transports scolaires maintenus dans la Manche

Le Conseil Départemental de la Manche maintient les transports scolaires pour la journée du vendredi 13 janvier 2017, mais ils pourront être localement perturbés ou retardés en fonction des conditions de circulation.

Les transports scolaires et les lignes express Manéo sont maintenus pour ce vendredi 13 janvier 2017 dans la Manche, mais ils pourraient être ponctuellement perturbés ou retardés en raison des prévisions météorologiques annoncées (averses localisées parfois neigeuses) et la possibilité que les chaussées soient rendues glissantes notamment sur les secteurs de Saint-Lô, Coutances, Villedieu-les-Poêles ou Mortain.

Le Conseil Départemental de la Manche lance un appel à la vigilance à destination des automobilistes et de tous les usagers de la route. Concernant les transports collectifs et notamment les cars scolaires, il est demandé aux parents de s'assurer de la prise en charge effective de leurs enfants aux points d'arrêt.

Patrouilles routières dès 4h du matin

Des patrouilles seront effectuées dès 4 h du matin sur l'ensemble du territoire. Les températures dans le Cotentin seront de 5 à 7 degrés à 7 h du matin limitant le risque de route glissante. Elles seront proches de zéro dans le centre et sud Manche. Un salage curatif sera entrepris sur le réseau prioritaire et les chaussées glissantes.

Vents forts, et giboulées de grésil et neige

Le département de la Manche est en vigilance orange pour un risque de vents forts, 100/120 km/h et de neige, jaune pour les orages et les vagues submersion, sur les hauteurs du Sud et du Centre Manche, en fin de nuit, une couche neigeuse de 2 à 5 cm est envisageable.