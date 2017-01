Un Seinomarin sacré champion des bergers normands

Ce jeudi 12 janvier 2017, le lycée agricole d'Yvetot (Seine-Maritime) accueillait les 4e Ovinpiades normandes. Au terme d'une journée d'épreuves théoriques et pratiques, les deux meilleurs jeunes bergers ont gagné le droit de représenter la région pour une grande finale nationale.

Identifier et isoler des brebis dans un troupeau, parer les onglons, s'assurer de l'état de santé du troupeau… Le métier de berger, c'est du sport! Pour promouvoir la filière ovine auprès des agriculteurs de demain, le lycée agricole d'Yvetot (Seine-Maritime) accueillait ce jeudi 12 janvier 2017 les Ovinpiades. Si l'événement existe depuis 12 ans dans l'Hexagone, ce n'était que la quatrième participation de la Normandie.

Deux tickets pour la finale nationale

Dans un chapiteau érigé pour l'occasion, 43 élèves issus de six établissements d'enseignement agricole dans toute la Normandie se sont disputé les deux places qualificatives pour la grande finale nationale, qui se tiendra au Salon de l'agriculture. Un vrai moteur pour les participants, comme Paul, élève en première année de Conduite et gestion d'une exploitation agricole (CGEA), dont "l'objectif est d'aller à Paris".

Son sort est entre ses mains, mais également entre celles du jury, qui chronomètre et évalue les épreuves techniques pour donner une note à chacun. Les élèves, eux, sont en file indienne et attendent leur tour pour se frotter à la dizaine de moutons. Une part de chance subsiste, car les bêtes sont plus ou moins dociles selon les candidats. Ce qui peut faire perdre ou gagner un temps précieux.

Un local de l'étape l'emporte

Au cumul des épreuves, c'est Olivier Langlet, étudiant du lycée agricole d'Yvetot, qui s'est imposé. Baptiste Bourcier, du lycée agricole de Lieury (Calvados) termine à la deuxième place et l'accompagnera au Salon de l'agriculture. Les deux jeunes hommes tenteront d'y porter bien haut les couleurs de la filière ovine normande.

A LIRE AUSSI.

Lycées en éducation prioritaire: les raisons de la colère