Intempéries : le point sur la situation en direct en Normandie

A la mi-journée, jeudi 12 janvier 2017, Météo France annonçait un avis de "forte tempête hivernale" sur la Normandie. Suivez ici en direct l'évolution de la situation.

Météo France avait émis un avis de "forte tempête hivernale". Depuis le milieu de l'après-midi, la Normandie est en effet touchée, jeudi 12 janvier 2017, par des pluies battantes et de fortes rafales de vent.

Si vous le pouvez, limitez vos déplacements et n'appelez pas les secours, sauf en cas d'urgence.

Suivez ici l'évolution de la situation en temps réel :

19h42 : Enedis en Normandie diffuse un message de sécurité et d'alerte : si vous voyez un câble à terre, ne pas le toucher ni même rouler dessus. Signalez-le aux services d'urgence et de dépannage.

#Tempete Consignes de sécurité à respecter. Signalez toute panne au centre d'appel dépannage et informez-vous sur l'appli #Enedisàmescôtés pic.twitter.com/4mCsyKdP0s — Enedis en Normandie (@enedis_normand) 12 janvier 2017

19h33 : A Caen (Calvados), le vent a soufflé fort de 18h à 18h45 puis a largement perdu en intensité.

19h28 : Les pompiers de Cherbourg (Manche) interviennent rue Albert Mahieu, pour vérifier un élément menaçant de tomber sur la chaussé.

Tempête Cherbourg https://t.co/3UuwY4U890 — Tendance Ouest (@tendanceouest) 12 janvier 2017

18h58 : Rafales enregistrées sur Météo Ciel ce soir : 109 km/h à Cherbourg, 113 km/h au Cap de la Hague, 124 km/h à Barfleur, 95 km/h à Pirou et 112 km/h à Port-en-Bessin.

18h52 : "J'ai dis à mes gars de rentrer. Depuis 18h, il y a des objets qui volent. C'est impressionnant. On vient de voir passer une boites aux lettres. Les gens doivent rentrer chez eux. Ça rappelle les souvenirs de 1999", indique Catherine Houelle, commerçante à Douvres la Délivrande (Calvaodos).

18h41 : Le vent s'est levé sur la pointe Cotentin (Manche)

18h34 : La préfecture de la Manche indique que 18 000 foyers sont actuellement privés d'électricité

- 18h33 : De nombreux arbres ou poteaux électriques se couchent sur les chaussées notamment entre Saint-Mars-d'Égrenne (Orne) et Le Teilleul (Manche), sur la D650 à Créances (à hauteur du lieu dit Le gué de l'Orme), entre La Carneille (Orne) et Saint-Opportune (Orne), entre Bayeux (Calvados) et Tilly sur Seulles (Calvados), à Saint-André de Mécé (Orne) sur l'axe La Ferté Macé / Flers, à la sortie de Valognes (Manche), en direction de Saint-Sauveur le Vicomte, sur la RN13 à hauteur de Surrain.

- 18h23 : Pour l'heure, situation normale en Seine-Maritime d'après le Service département d'incendie et de secours. Ce département est pourtant placé en vigilance rouge.

- 18h17 : le coeur de la dépression visible au nord du Calvados pour la Chaîne Meteo :

Direct #tempête #Egon 18h10 : jusqu'à 15hPa en moins en l'espace de 3h en #Normandie ! Le coeur de la dépression visible au nord du #Calvados pic.twitter.com/xdpqTTiCBj — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 12 janvier 2017

- 18h15 : Le Conseil Départemental de la Manche, maintien les transports scolaires, qui pourront être localement perturbés ou retardés en fonction des conditions de circulation.

Tempête en cours dans le département

Contactez le 18 uniquement pour des situations d'urgence ? — SDIS 14 (@SDIS14) 12 janvier 2017

- 18h : Dans la Manche, 13 000 foyers seraient privés d'électricité selon le Service départemental d'incendie et de secours. Enedis en Normandie confirme l'information sans toutefois préciser de chiffres. Le littoral ouest du département (secteur Granville) a été le premier impacté. A cette heure, une centaine d'interventions ont été déclenchées pour des toitures endommagées, des chutes de matériaux, des chutes d'arbre, des fils endommagés...

#meteo vent fort sur le 50. Nombreux appels 18. N'appelez que pour les urgences. Limitez vos déplacements. pic.twitter.com/x4B1QpLsKp — David Sarrazin (@davidsarrazin18) 12 janvier 2017

- 17h45 : Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados se prépare à une affluence d'appels. Le secteur de Vire est le premier impacté.

