De nombreux projets pour dynamiser la commune d'Ifs

En 2017, Ifs (Calvados) va se doter d'un nouveau centre socio-culturel. Un parc archéologique et une nouvelle école primaire sont en cours d'étude sans oublier la nouvelle maison d'arrêt

Michel Patard-Legendre, maire d'Ifs (Calvados) et l'équipe municipale ont présenté leurs voeux mercredi 11 janvier 2017. L'occasion de présenter les différentes réalisations qui vont voir le jour dans la commune, cette année et pour les trois années à venir.

Le centre socio-culturel. Le projet lancé en 2016 va voir le jour à la fin du mois de mars 2017. "C'est notre grand projet et il me tenait particulièrement à coeur", explique le maire d'Ifs, Michel Patard-Legendre. Le centre sera situé rue de Caen, au niveau des anciens bâtiments de Pôle emploi. "Ça sera un lieu de rencontres, de vie et d'échanges entre la population".

Un parc archéologique. Entre Fleury-sur-Orne et la Grâce de Dieu se trouve un site archéologique. La commune d'Ifs a décidé d'en faire un parc pour que les riverains puissent profiter à la fois de la verdure et des traces archéologiques. "L'étude est en cours pour une ouverture vraisemblablement au printemps 2018", a précisé de maire de la commune.

Nouvelle prison de Caen. Annoncé par Manuel Valls, alors premier ministre en juin 2016 lors d'une visite à Caen, la nouvelle maison d'arrêt sera bien construite à Ifs. "C'est un sujet un peu compliqué mais je pense qu'on sera fier d'avoir eu cette initiative une fois que la maison d'arrêt sera là", a expliqué le maire de la commune. La nouvelle prison doit être construite à 800 mètres des premières habitations. La première pierre du futur établissement sera posée en 2019, pour une livraison au plus tard début 2022.

Agrandissement de l'école primaire. Forte de l'augmentation de sa population, la commune d'Ifs a lancé une étude pour une nouvelle école primaire. "Notre réflexion est de savoir si l'on construit un seul et même bâtiment pour les écoles primaires et élémentaires ou si l'on garde les deux bâtiments séparés", précise Michel Patard-Legendre.

Un nouveau gymnase. Là encore une étude est en cours pour la construction de cet établissement qui pourra accueillir les associations d'Ifs pour leurs différentes activités. "Actuellement nous commençons à manquer de places pour accueillir toutes les associations et combiner leurs emplois du temps".

Ifs est la troisième commune de la nouvelle communauté urbaine Caen la mer et la sixième ville du département. À l'heure actuelle Ifs compte 11 600 habitants. En 2016, la ville a gagné 603 habitants.

