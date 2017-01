À Caen, la cuisine de saison a le vent en poupe

En mars 2017, Caroline Loisy et Xavier Beaudi ouvrent leur restaurant "Pas de fraise à Noël" à Caen (Calvados). Derrière ce nom étrange se cache une réelle volonté de proposer une cuisine de saison préparée avec des produits locaux.

"Chez nous, vous ne verrez ni soda de grande marque, ni fraises en hiver." Caroline Loisy est formelle. Chez elle, le "Meuh Cola" et la bière artisanale de l'Odon remplaceront les grandes marques de bière et de soda. Avec un ami, Xavier Beaudi, c'est en tout cas le pari qu'ils se sont fixé avec ce restaurant baptisé à juste titre "Pas de fraise à Noël" et qui doit ouvrir d'ici début avril 2017. Un projet monté en partie grâce au financement participatif.

Des produits en circuit court

S'adresser uniquement à des producteurs locaux fait en effet partie de l'identité de ce type de restaurants qui fleurissent un peu partout en France. De plus en plus de restaurateurs s'intéressent en effet à ce mode, surfant donc sur le made-in-france et le bio pour attirer une clientèle de plus en plus alertée par les risques sanitaires liés à la malbouffe et concernée par les enjeux écologiques. "Pas d'OGM, au minimum de l'agriculture raisonnée ou BIO", précise le duo.

Mais l'utilisation de légumes de saison ne risque pas de poser de problèmes à la carte notamment en hiver? "J'attendais cette question", sourit Caroline Loisy. "Il faut être audacieux. On peut faire plein de choses ne serait-ce qu'avec le chou et les pommes de terre. Mes enfants et moi mangeons comme cela et je n'ai pas l'impression de consommer toujours la même chose".

Pas de fraise à Noël. 9 rue Raymond Bail à Caen. Ouverture début avril 2017 "au plus tard."

