L'émerveillement, c'est être heureux avec de simples choses

Depuis la nuit des temps, l’homme sait que, sans émerveillement, ni êtres ni pensées ne viennent au monde. Tout naît là, dans cette étincelle, dans cette stupeur, cette surprise, cet inédit, cet inattendu, cette découverte ! Philippe Baudassé est coach spirituel. Il répond aux questions de Jean-Luc Lefrançois.

Né en 1965, Philippe Baudassé partage son temps entre une activité de coaching spirituel, des conférences, la rédaction de guides thématiques simples et un travail auprès des plus démunis au Samu...

Depuis la nuit des temps, l’homme sait que, sans émerveillement, ni êtres ni pensées ne viennent au monde. Tout naît là, dans cette étincelle, dans cette stupeur, cette surprise, cet inédit, cet inattendu, cette découverte ! Que nous soyons logiques et rationnels ou que notre approche soit plus mystique et spirituelle, chacun peut se laisser rejoindre et emporter par l’émerveillement. Pour nous y aider, ce livre propose deux portes d’entrée. L’une pose les bases d’une réflexion réaliste sur les potentiels et les handicaps qui surgissent face à l’accueil de l’émerveillement, l’autre traduit une vision spirituelle de l’homme et du monde.

Et si l’émerveillement irriguait progressivement le quotidien d’une force intérieure inégalable et surprenante ? Et s’il s’agissait en fait de nous donner à nous-mêmes la chance de voir une autre partie de l’univers, insoupçonnée jusque-là, ou plutôt de voir le même monde, mais avec un autre regard ? Notre vie ne pourrait-elle pas en recevoir un relief inattendu ?