Tout ce qu'il faut savoir sur le mondial de handball en Normandie ! [infographie]

L'Équipe de France a ouvert son mondial de handball de la plus belle des manières en terrassant le Brésil mercredi 11 janvier 2017. À Rouen (Seine-Maritime), qui accueille les matches du groupe C, tout est prêt pour lancer une semaine de festivités à partir du vendredi 13 janvier 2017.

L'heure est au peaufinage des derniers détails. En apparence, le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) est fin prêt pour accueillir son premier match du Championnat du monde de handball. Ce vendredi 13 janvier 2017, à 14h, ce sont les Biélorusses et les Chiliens qui auront l'honneur de lancer la compétition sur le site rouennais.

47 000 spectateurs attendus

Du côté du comité organisateur et des collectivités territoriales, tout le monde "est très excité" et se félicite "d'avoir collaboré main dans la main depuis le début du projet". Nicolas Marais, président de la Ligue de Normandie de handball, souligne lui "le succès de la billetterie". Sur l'ensemble des 15 matches du groupe C, 47 000 spectateurs sont attendus dont 800 à 900 supporters allemands qui font le déplacement pour soutenir une équipe nationale qui compte parmi les favoris du tournoi.

Des moyens exceptionnels

Pour l'occasion, les organisateurs assurent que le dispositif de sécurité sera renforcé. Un exercice "alerte-attentat" a d'ailleurs été réalisé jeudi 5 janvier 2017, au sein même du Kindarena, pour se préparer à toutes les éventualités.

Même le réseau Astuce a mis la main à la pâte, en proposant plus de passages des bus TEOR à l'arrêt "Mont-Riboudet" pour raccompagner les spectateurs après les matches du soir. Les organisateurs sont confiants, tout est en place pour que la compétition se déroule sous les meilleurs auspices. Que la fête commence !

A LIRE AUSSI.

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu