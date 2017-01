Le mur frontalier sera remboursé par le Mexique, assure M. Trump

Les contribuables américains financeront le budget de construction du mur frontalier entre les Etats-Unis et le Mexique, mais Mexico remboursera ensuite ce coût, a assuré mercredi à New York Donald Trump.

"J'aurais pu attendre un an et demi environ que nous finissions nos négociations avec le Mexique, que nous lancerons immédiatement après ma prise de fonction, mais je ne veux pas attendre", a justifié M. Trump au sujet de l'une de ses promesses de campagne les plus emblématiques.

A LIRE AUSSI.

Fiat Chrysler annonce la création de 2.000 emplois aux Etats-Unis

Clinton sort l'argument nucléaire pour répondre aux attaques de Trump

Tournée victorieuse: Trump annonce un investissement étranger massif

Politique étrangère de Trump: le grand saut dans l'inconnu

Etats-Unis: Trump, contesté dans la rue, dévoile ses priorités