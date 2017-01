Elle affiche sa robe sur internet, mais c'est sa chambre qui retient l'attention

Un Fail pour cette jeune femme. Elle voulait se vanter de sa nouvelle robe de soirée mais s'est en fait attirée les critiques de la communauté Twitter.

C'est ce qu'on appelle un "beau bazar". Heureuse de présenter sa nouvelle tenue de soirée aux internautes, elle n'aura pas les commentaires espérés. En même temps, il fallait s'y attendre quand on se prend en photo dans une chambre où tout est étalé sur le sol.



Au final, personne ne s'est focalisé sur la robe, et tout le monde a commenté l'arrière-plan. Chaussures, vêtements, Maquillages, Guimauves... et Rongeur !



C'est vite devenu un jeu pour les internautes : trouver l'improbable sur la photo !



Pour "Jan 13th" : Elle a UNE chaussure noire ici. C'est sûrement parce qu'elle n'a pas trouvé l'autre qu'elle a mis des nudes

@DaaamnLC @CakeFaceShawtyy @og_pocahontas she has a black shoe right here ???? she probably couldn't find the other one so she put on the nudes pic.twitter.com/5rGwqfIunS — Jan 13th ???? (@Dadaj113Nj) 6 janvier 2017







Pour "Tim Anderson" : Et après le dîner, elle pourra manger les chamallows sur le sol pour le dessert...

@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) 6 janvier 2017





Tanya MeanAss, lui y a vu tout autre chose... un rongeur ?







Pour SirboyyDolph : "Ta chambre me fait me souvenir du jeu 'I Spy Mistery' "

Your room reminds me of I Spy ... RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/1jyQYMNEXL — SirboyyDólph (@SirBoyyJeff) 6 janvier 2017







Monochrome lui pense avoir trouvé Charlie !







Ill6 lui se souvient de ce passage dans les simpsons :

@og_pocahontas you and ur kids in 10 years . pic.twitter.com/7csr9bbamv — III6 (@benell_) 6 janvier 2017







Twitter s'est déchainé, mais la jeune femme ne s'est pas laissée démonter. Elle explique cette négligence par le fait qu'elle est étudiante, et que pour payer ses frais de scolarité elle est contrainte de travailler. Ce travail ne lui permet pas de pouvoir ranger sa chambre à sa convenance. "Je n’ajouterai même pas à cette équation le temps que je passe à réviser, manger ou dormir".



Elle demande donc la solidarité des internautes pour qu'elle s'en sorte ! « Payez mes frais de scolarité et je nettoierai ma chambre ». Elle a donc lancé une collecte sur le web. Si elle atteint 10.000 $ elle arrêtera son emploi, et aura tout le temps de ranger et nattoyer sa chambre.



Elle espère collecter 10.000 dollars, soit le coût d’une année d’études... Elle est à l'heure actuelle... à 65 dollars !