A Rouen, Vanessa Lasnami est écrivain public

Installée depuis le mois d'octobre à Rouen (Seine-Maritime), Vanessa Lasnami exerce une profession encore méconnue. Écrivain public, elle écrit pour les autres aussi bien des CV que des lettres d'amour ou même des biographies entières.

Des CV et lettres de motivation aux discours divers en passant par les lettres d'amour, Vanessa Lasnami écrit pour les autres. Écrivain public depuis une dizaine d'années, elle s'est récemment installée à Rouen (Seine-Maritime) où elle exerce une profession qui, pendant longtemps, existait pour ceux qui ne savaient pas écrire.

Trouver les mots justes

Aujourd'hui, elle explique que le métier s'est modernisé et revient même à la mode ces dernières années. Elle décrit son travail comme un nécessaire accompagnement. "L'écriture possède comme une vertu thérapeutique, explique-t-elle. Il y a toujours un travail de reconstruction de soi derrière".

Que ce soit pour rédiger des courriers administratifs ou des autobiographies, elle explique que la première étape est toujours la mise en confiance. "Pour un CV par exemple, mon but est de mettre en valeur la personne sans mentir, de mettre les mots justes sur ce qu'elle est".

Si une plume est nécessaire, Vanessa Lasnami explique que "toute la difficulté est de rester fidèle à la personne en face, que les gens qui liront ce qui en sort se disent, 'ça, c'est vraiment ses expressions, c'est vraiment comme ça qu'elle parle'.

Chacun peut écrire son histoire

Une étape d'autant plus essentielle lorsqu'il s'agit, comme on lui demande parfois, d'écrire l'histoire de toute une vie. "Souvent, les gens qui me demande une biographie me disent 'j'ai beaucoup hésité avant de vous appeler, ma vie est tellement banale' raconte l'écrivain. Mais chaque vie vaut la peine d'être racontée, elle contient souvent beaucoup d'anecdotes, de voyages..."

Parmi les centaines d'histoires qu'elle a écrites, certaines l'ont plus marquée. "Je me souviens bien d'une mamie, fâchée avec son fils et qui ne voyait plus ses petits-enfants, raconte-t-elle. Nous avons écrit une lettre pour lui et ils se sont revus ensuite".

Tous ne lui donnent pas de nouvelles par la suite. En professionnelle, Vanessa Lasnami explique que "si on entre dans leur intimité pendant un moment, une certaine pudeur peut ensuite s'installer" et qu'il faut aussi savoir tourner la page.

Contact. Vanessa Lasnami. Tél. 06 45 74 63 94 ou servi.plume@gmail.com

