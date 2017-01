Mécénat à Rouen : certains doivent tourner la page de la Matmut

Le 12 janvier 2017 à 12:00 Par : Aurélien Delavaud

Le groupe Matmut a toujours défendu ses racines normandes, notamment auprès des clubs sportifs et des associations locales. Pourtant, en ce début d'année 2017, l'assureur basé à Rouen (Seine-Maritime) a pris un virage dans sa stratégie de mécénat et de sponsoring. Au profit de certains projets et au détriment d'autres.