Emmanuel Rochas, nouveau directeur d'Orange Normandie-Centre

Emmanuel Rochas a été nommé lundi 2 janvier 2017 nouveau directeur d'Orange Normandie-Centre. Il succède à Jean-Paul Portron, nommé directeur des services partagés à la direction des ressources humaines du groupe.

À Orange depuis 2017

Ce diplômé de l'école Polytechnique est entré chez l'opérateur en 2006. Depuis 2014, il pilotait le déploiement et la maintenance des réseaux dans le Languedoc-Roussillon.

Accélérer le déploiement de la fibre

Dans les régions Normandie et Centre-Val de Loire, il sera entre autres chargé d'accélérer le déploiement des réseaux Haut et Très Haut Débit (notamment 4G et fibre). L'heureux élu s'est dit "fier de contribuer à l'aménagement et au développement du numérique, facteurs d'attractivité, de compétitivité et de croissance responsable et solidaire".

