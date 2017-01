Un étudiant organise le premier "run éco" de Rouen

Surfant sur l'engouement pour les footings écolos, Pierre Ebran organise un premier "run éco" dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) ce dimanche 15 janvier 2017.

Un déchet ramassé à chaque sortie footing. Le principe est simple mais fait fureur dans tout l'Hexagone, surtout depuis que Mark Zuckerberg a partagé sur sa page Facebook l'initiative promue par un coureur Nantais. À Rouen (Seine-Maritime), Pierre Ebran a été séduit par ce projet au point d'organiser le premier "run éco" rouennais, ce dimanche 15 janvier 2017.

Une initiative écolo

"J'ai vu que l'association Run éco team organisait une sortie nationale dans plus de 40 villes en France ce jour-là. Je me suis dit: Pourquoi pas nous?", témoigne l'étudiant en biologie à l'Université de Rouen. En plus d'un goût prononcé pour le sport, le jeune homme est sensible à la cause environnementale. "Ça me rend dingue de voir les gens jeter des choses. Donc c'est intéressant de pouvoir les sensibiliser." Plus habitué à courir en forêt, où il a déjà ramassé trois kilos de déchets en une seule sortie, Pierre veut adapter ce concept au centre-ville de Rouen.

Le dimanche 15 janvier, il donne donc rendez-vous aux sportifs écolos devant l'hôtel de ville de Rouen à 10h. Sur Facebook, une quarantaine de personnes a déjà répondu à son invitation. Pour que chacun aille à son rythme, trois parcours sont prévus pour que l'effort soit d'une heure au maximum. "Il y aura deux parcours de course, un 7 et un 10 km. Il y aura également un parcours de 4 km pour les marcheurs", explique l'étudiant.

La participation à l'événement est gratuite. L'objectif est ailleurs, surtout dans l'éveil des consciences. "Pour participer, il faut juste une bonne tenue de sport et un sac pour ramasser les déchets", décrit Pierre Ebran. Et pour les coureurs du dimanche, pas d'inquiétude. Le but n'est pas de faire la course mais bien de participer!

