Seine-Maritime: Philippe Desdevises, le magicien des lits-cabanes en bois

Philippe Desdevises a fondé en septembre 2016 l'entreprise Abra ma cabane, fabriquant de cabanes et de lits-cabanes en bois, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Deux mois après, le lundi 28 novembre 2016, il remportait le trophée de l'artisanat, dans la catégorie Jeune Entreprise, décerné par la Chambre des Métiers de Seine-Maritime.

Il suffit de franchir le seuil d'entrée de Philippe Desdevises, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour comprendre que l'homme a des mains d'or. Un escalier en bois construit par ses soins, des peintures, trois guitares... L'homme "aime créer", comme il le dit lui-même.

Un marché en développement

Un hobby qui est devenu son métier avec la création en septembre 2016 de l'entreprise Abra ma cabane. "Au départ, je voulais fabriquer des jouets pour enfants. Mais la concurrence de la Chine était trop forte. Alors je me suis penché sur les cabanes de jardin et les lits-cabanes. C'est un secteur ouvert, en développement, surtout les lits-cabanes", explique l'entrepreneur.

Du made in France sur-mesure

L'artisan voit son intuition rapidement confirmée. Après des premiers prototypes fabriqués chez lui et la création de son entreprise, il obtient le lundi 28 novembre 2016 le trophée de l'artisanat dans la catégorie Jeune Entreprise, remis par la Chambre des Métiers et le Département de Seine-Maritime. Une récompense qui lui permet de se faire connaître. Car Abra ma cabane en est à ses balbutiements: "Ça démarre tout juste. Là, je vais faire un lit-cabane à Strasbourg", confirme Philippe Desdevises. Mais le fabriquant compte bien mettre en avant ses atouts: "Tous mes produits sont sur-mesure, adaptés selon les logements et selon les envies des clients. La peinture que j'utilise est naturelle et biologique, le bois est massif et vient de France..." Le gérant explique même pouvoir construire des lits et cabanes à partir de matériaux normands uniquement. Voilà un secteur où le made in China n'est donc pas roi.

