La 32ème édition des victoires de la musique aura lieu le 10 février 2017. Nous connaissons désormais les finalistes.

La cérémonie des victoires de la musique 2017 sera diffusée vendredi 10 février sur france 2. Voici la liste des nommés:

Jain est nommé 3 fois: meilleur clip, meilleure artiste féminine et meilleur concert ou spectacle musical. Il y a 2 double-nommés: Benjamin Biolay dans meilleur artiste masculin et meilleur album de chansons et puis Véronique Sanson dans meilleure artiste féminine et meilleure chanson originale.