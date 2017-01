Coupe de la Ligue: Monaco champion du suspense, Nancy du réalisme

Il ne fallait pas les inviter! Tous deux en déplacement, Monaco, à Sochaux au bout du suspense (1-1, 4-3 aux t.a.b.), et Nancy, à Nantes (2-0), ont décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue mardi.

Les Monégasques ont longtemps semblé engourdis par le froid franc-comtois, comme hantés par les fantômes de 2016, quand ils avaient été éliminés par les mêmes Sochaliens en Coupe de France.

Ils ont couru derrière le score pendant plus d'une heure, après l'ouverture du score par Faneva Andriatsima (15), avant que Joao Moutinho n'envoie les deux équipes aux tirs au but d'une puissante reprise de volée (83).

Pour l'ASM, la délivrance sera venue au bout de la séance, après le 5e tir raté, bien au-dessus, du Sochalien Moussa Sao. Après Dijon et Marseille, les Lionceaux n'épingleront donc pas une 3e équipe de L1 à leur tableau de chasse.

Qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, les joueurs du Rocher sont toujours en course pour concrétiser les ambitions de leurs dirigeants: gagner un trophée cette saison.

Le standing n'est pas le même, mais ils sont tout aussi proches d'une finale: Nancy a stoppé plus tôt dans la journée la série de Nantes (2-0), qui restait sur quatre victoires de suite.

Deux occasions, deux buts, signés Junior Dalé (31) et Joffrey Cuffaut (45+3): les Lorrains ont infligé une leçon de réalisme aux Canaris. "Le football est fait d'efficacité", a rappelé Pablo Correa, l'entraîneur nancéien.

Son équipe n'a plus perdu depuis plus d'un mois, et peut se mettre à rêver pour la suite. Jamais Nancy n'avait atteint le dernier carré de la Coupe de la Ligue depuis 2006. Cette saison-là, l'ASNL avait soulevé le trophée au stade de France.

Le tableau des demi-finalistes sera complété mercredi par les vainqueurs de Bordeaux - Guingamp (18h45) et Paris - Metz (21h05). Le tirage au sort est prévu à l'issue de la dernière rencontre.

Résultats des 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue de football joués les mardi 10 et mercredi 11 janvier:

Mardi 10 janvier:

Nantes - Nancy 0 - 2

Sochaux (L2) - Monaco 1 - 1 (3-4 aux t.a.b.)

Mercredi 11 janvier:

(18h45) Bordeaux - Guingamp

(21h05) Paris SG - Metz

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue 1: Monaco freiné par les Verts, de l'oxygène pour Lyon et Genesio

Ligue 1: Monaco freiné par les Verts, de l'oxygène pour Lyon et Genesio

Ligue 1: Monaco reprend la 2e place

Ligue 1: le PSG profite du premier faux pas niçois