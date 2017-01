Neige en Normandie : Météo France affine ses prévisions, premières chutes attendues vendredi

Des flocons de neige sont attendus en Normandie. Mardi 10 janvier 2017, Météo France annonçait le phénomène d'ici à la fin de la semaine. Et a affiné ses prévisions en fin de journée.

Mardi 10 janvier 2017 au matin, Météo France annonçait de la neige en Normandie dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier 2017. En fin de journée, le service de la météorologie affine ses prévisions :

À partir de 19h, jeudi 12 janvier 2017, la région pourrait être touchée par des pluies de grêle et un phénomène orageux. Ce n'est qu'au petit matin du vendredi 13 janvier 2017 que la neige devrait tomber, en arrivant par l'est de la région et principalement les départements de la Seine-Maritime et de l'Orne.

La pointe du Cotentin épargnée

Il faudra attendre l'après-midi du samedi 14 janvier 2017 pour voir les averses de neige se généraliser à toute la Normandie, à l'exception de la pointe du Cotentin qui devrait être épargnée.

Le phénomène pourrait durer au moins jusqu'au lundi 16, voir mardi 17 janvier 2017.

