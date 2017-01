Travail le dimanche : les hypermarchés Carrefour de Caen la mer disent "non"

Des mobilisations avaient lieu mardi 10 janvier 2017 dans les trois hypermarchés Carrefour de la communauté urbaine Caen la mer (Calvados), suite à l'appel national du syndicat CFDT qui s'oppose à l'ouverture de ces commerces le dimanche matin partout en France.

Une majorité de salariés des hypermarchés Carrefour de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair (Calvados) ont témoigné ces derniers jours et particulièrement ce mardi 10 janvier 2017 de leur refus de travailler le dimanche, en plus des cinq journées dominicales actuellement prévues par les accords internes. Au niveau national, 9 500 salariés refusent de travailler le dimanche, selon le syndicat CFDT qui a réalisé un sondage et coordonné ce mouvement de grève organisé à la veille des soldes.

Négociations en cours

"L'accord que la direction est en train de négocier, c'est d'ouvrir n'importe quel hypermarché au bon vouloir des directeurs", explique Nadine Tillaut, délégué syndical CFDT Carrefour Mondeville. "Autant sur les cinq dimanches prévus et rémunérés à 300 %, les collègues sont d'accord parce qu'en fin d'année, c'est toujours intéressant. Par contre un travail banalisé tous les dimanches matins, ils ne sont pas d'accord".

